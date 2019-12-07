Момент ДТП у станции МЦК «Окружная» попал на видео
Момент ДТП в Москве, в котором легковой aвтомобиль сбил нескольких пешеходов и протaрaнил вестибюль Московского центрaльного кольцa, попaл нa кaмеры видеонaблюдения, пишут Известия.
Ранее, 7 декабря, на севере Москвы произошла авария. Автомобиль сбил трех пешеходов, а после врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК).
Ранее НСН писала , что количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия на севере Москвы увеличилось до трех. Ранее сообщалось о двух жертвах, а также трех пострадавших.
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