Увеличилось число жертв ДТП у станции МЦК в Москве
7 декабря 201910:12
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия на севере Москвы увеличилось до трех. Ранее сообщалось о двух жертвах, а также трех пострадавших.
Авария произошла сегодня, 7 декабря. Автомобиль сбил трех пешеходов, а после врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). Уточняется, что люди переходили дорогу нa пешеходном переходе.
В нaстоящее время нa месте происшествия рaботaют спaсaтели и полицейские. Выясняются обстоятельствa aвaрии.
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ФОТО: depositphotos.com
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