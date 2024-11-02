Молодой человек попал в ДТП в Москве на только что купленном автомобиле
Новый автомобиль иностранного производства врезался в грузовую машину на Планерной улице в Москве. По словам очевидца аварии, водитель легковушки непосредственно перед аварией забрал ее из автосалона. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
ДТП произошло утром 1 ноября. По мнению свидетеля столкновения, причиной аварии стали некачественные шины, установленные на иномарке, что привело к заносу автомобиля.
В результате ДТП травмы получил находившийся за рулем легковой машины молодой человек, его госпитализировали. Информация о состоянии пострадавшего уточняются.
Ранее на площади Восстания в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и нескольких автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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