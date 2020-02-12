«Мог убить судью или прокурора». Адвокат о суициде в суде

В Чертановском районном суде Москвы покончил с собой бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов. По данным СМИ, он свел счеты с жизнью после того, как его признали виновным по делу о вымогательстве 10 млн рублей. Сообщается, что у Свиридова был рак в терминальной стадии.

Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН оценил ЧП в суде.

«Шок, что это произошло в Москве. Нонсенс, что тут у нас все так вроде бы все охраняется, везде видеокамеры, а человек с пистолетом в пиджаке заходит в зал судебного заседания. Представьте, что вся злость за несправедливый, по его мнению, приговор была бы направлена против кого-то из участников процесса – судьи, прокурора, потерпевших? Или за дверью были бы чьи-то родственники с детьми? Жертв могло быть намного больше, если бы он в состоянии истерии, начал бесконтрольно расстреливать всех присутствующих и последний выстрел оставил бы для себя», - сказал юрист.



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Он уверен, что погибший действовал по собственной воле.

«Версия, что кто-то дал ему отмашку выстрелить себе в голову заведомо несостоятельна», - добавил собеседник НСН.

Адвокат возложил вину за инцидент на охрану суда.

«Вопрос, каким образом отставной сотрудник ФСИН, подсудимый пронес с собой в зал суда наградной пистолет. Это уже не первый такой случай. Сколько нужно жертв, чтобы военизированная охрана, которая сидит в судах, начнет исполнять свои обязанности? Пройти через металлодетектор на входе со спрятанным пистолетом в принципе невозможно. Значит, кто-то из сотрудников, который находился на входе в Чертановский суд, отнесся к своим обязанностям халатно», - заключил он.

По версии следствия, Свиридов вымогал деньги у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде.

