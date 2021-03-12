Многоэтажный жилой дом горит в Анапе

Есть угроза распространения возгорания, объявлен повышенный ранг пожара.

По состоянию на 06:30 мск огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров, передает RT.

В ликвидации пожара задействовано более 200 человек и 57 единиц техники. К работе по тушению привлечена Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, а также силы МЧС.

