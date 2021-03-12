Многоэтажный жилой дом горит в Анапе

В Анапе загорелся многоэтажный жилой дом. Порядка 300 человек эвакуировано. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

О пожаре на улице Лазурная в службу сообщили в 04:19 мск. Огонь вспыхнул на мансардном этаже восьмиэтажного дома.

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Есть угроза распространения возгорания, объявлен повышенный ранг пожара.

По состоянию на 06:30 мск огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров, передает RT.

В ликвидации пожара задействовано более 200 человек и 57 единиц техники. К работе по тушению привлечена Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, а также силы МЧС.

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ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области
ТЕГИ:ПожарАнапа
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