Младший сын экс-вратаря сборной РФ Соколова подозревается в убийстве матери

Следователи приняли решение о задержании 15-летнего сына бывшего вратаря сборной России и петербургского СКА Максима Соколова по делу об убийстве 45-летней матери. Подростка уже допросили в качестве подозреваемого. Сначала он утверждал, что на мать напал его 18-летний старший брат, которого обнаружили с ножевыми ранениями рядом с убитой женщиной. Младший, якобы сумел убежать и попросил помощи у соседей.

Однако, как сообщает сайт KP.RU, на допросе младший из сыновей известного хоккеиста путался в показания. Дошло до того, что он стал говорить о подготовке старшим братом ритуального убийства. В итоге следователи сделали вывод, что именно младший может быть убийцей матери.

Впрочем, следователи пока не исключают и другую версию. Старший брат мог напал с ножом на мать, а потом пытался покончить с собой, но не смог. И тогда младший решил в отместку добить старшего ножом, однако тот выжил.