Младший сын экс-вратаря сборной РФ Соколова подозревается в убийстве матери
Следователи приняли решение о задержании 15-летнего сына бывшего вратаря сборной России и петербургского СКА Максима Соколова по делу об убийстве 45-летней матери. Подростка уже допросили в качестве подозреваемого. Сначала он утверждал, что на мать напал его 18-летний старший брат, которого обнаружили с ножевыми ранениями рядом с убитой женщиной. Младший, якобы сумел убежать и попросил помощи у соседей.
Однако, как сообщает сайт KP.RU, на допросе младший из сыновей известного хоккеиста путался в показания. Дошло до того, что он стал говорить о подготовке старшим братом ритуального убийства. В итоге следователи сделали вывод, что именно младший может быть убийцей матери.
Впрочем, следователи пока не исключают и другую версию. Старший брат мог напал с ножом на мать, а потом пытался покончить с собой, но не смог. И тогда младший решил в отместку добить старшего ножом, однако тот выжил.
Старший брат сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы во Всеволжске на аппарате искусственного дыхания. Как сообщил РИА ФАН источник в правоохранительных органах, прогноз очень плохой.
Убитая супруга Максима Соколова и тяжелораненый 18-летний старший сын были обнаружены в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области накануне. Старший сын хоккеиста пошёл по стопам отца, он выступает за петербургский клуб СКА-1946. Младший из братьев также пытался найти себя в хоккее, однако успеха не имел.
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