Мизулина назвала Евгения Пригожина «большим патриотом России»

Она отметила, что к деятельности бизнесмена можно относиться по-разному, однако «он бился, как мог, за страну».

«Дай Бог, чтобы те, кого он воспитал, продолжили идти по пути защиты интересов нашей Родины. Светлая память», - написала Мизулина.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» Сергей Миронов заявил, что недруги России «жёстко поплатятся» за смерть Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнер» 23 августа потерпел крушение в Тверской области, погибли все находившиеся на борту 10 человек. В Росавиации заявили, Евгений Пригожин был в списке пассажиров.

