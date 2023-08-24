Мизулина назвала Евгения Пригожина «большим патриотом России»
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был большим патриотом России.
Она отметила, что к деятельности бизнесмена можно относиться по-разному, однако «он бился, как мог, за страну».
«Дай Бог, чтобы те, кого он воспитал, продолжили идти по пути защиты интересов нашей Родины. Светлая память», - написала Мизулина.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» Сергей Миронов заявил, что недруги России «жёстко поплатятся» за смерть Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнер» 23 августа потерпел крушение в Тверской области, погибли все находившиеся на борту 10 человек. В Росавиации заявили, Евгений Пригожин был в списке пассажиров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru