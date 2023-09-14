Митволь признал свою вину в мошенничестве

Отмечается, что Митволь согласился с предъявленным обвинением в ответ на вопрос судьи Железнодорожного районного суда Ивана Иванова.

С Митволем ранее заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокурор запросил для него 4 года и 9 месяцев колонии общего режима, также он обратился с ходатайством об изменениии меры пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу.

Ранее красноярские полицейские задержали двоих юристов, вымогавших у Митволя 100 млн рублей взамен на благосклонность прокуратуры и суда. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

