Митволь признал свою вину в мошенничестве
Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в крупном мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что Митволь согласился с предъявленным обвинением в ответ на вопрос судьи Железнодорожного районного суда Ивана Иванова.
С Митволем ранее заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокурор запросил для него 4 года и 9 месяцев колонии общего режима, также он обратился с ходатайством об изменениии меры пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу.
Ранее красноярские полицейские задержали двоих юристов, вымогавших у Митволя 100 млн рублей взамен на благосклонность прокуратуры и суда. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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