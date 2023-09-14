Митволь лишился всех денег за время нахождения в СИЗО

По словам политика, он лишился всех неарестованных денежных средств, также неизвестные пытались украсть его имущество. Кроме того, было совершено покушение на семью Митволя — автомобиль с его женой и ребенком пытались сбросить с дороги. По словам Митволя, он не знает, кто причастен к случившемуся.

Митволь ходатайствовал о закрытом судебном заседании, опасаясь за безопасность своих близких, однако получил отказ.

Ранее Митволь признал вину в крупном мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

