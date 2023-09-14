Митволь лишился всех денег за время нахождения в СИЗО
Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заявил на заседании суда, что в период нахождения в СИЗО он четырежды становился потерпевшим по уголовным делам. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам политика, он лишился всех неарестованных денежных средств, также неизвестные пытались украсть его имущество. Кроме того, было совершено покушение на семью Митволя — автомобиль с его женой и ребенком пытались сбросить с дороги. По словам Митволя, он не знает, кто причастен к случившемуся.
Митволь ходатайствовал о закрытом судебном заседании, опасаясь за безопасность своих близких, однако получил отказ.
Ранее Митволь признал вину в крупном мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru