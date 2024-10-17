Митрополит Феодосий госпитализирован после захвата собора УПЦ в Черкассах

Ранее Черкасская епархия каноничной УПЦ сообщила, что около 100 человек в балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский собор пока там шла литургия.

Захватчики открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики. Соответствующее видео опубликовал в своих соцсетях депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Помимо прочего, захватчики унесли с собой документы, казну, иконы и компьютеры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



