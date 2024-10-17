Митрополит Феодосий госпитализирован после захвата собора УПЦ в Черкассах

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий получил травмы при захвате вооруженными людьми Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, он госпитализирован, сообщил Союз православных журналистов (СЖР) в своем Telegram-канале.

Подробностей о состоянии митрополита в СЖР не сообщили.

Запрещающий УПЦ закон вступил в силу на Украине

Ранее Черкасская епархия каноничной УПЦ сообщила, что около 100 человек в балаклавах ворвались в Архангело-Михайловский собор пока там шла литургия.

Захватчики открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики. Соответствующее видео опубликовал в своих соцсетях депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Помимо прочего, захватчики унесли с собой документы, казну, иконы и компьютеры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаХрамыУПЦ

Горячие новости

Все новости

партнеры