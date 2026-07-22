«Мираторг» заявил о крупных атаках на объекты компании под Брянском

Холдинг «Мираторг» заявил о крупных атаках на производственные объекты в Климовском районе Брянской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, один из объектов подвергся обстрелу, несколько производственных корпусов были серьезно повреждены. По данным компании, на значительной площади произошел пожар, нанесен существенный ущерб. При этом никто не пострадал.

Кроме того, на другом объекте «Мираторга» при атаке БПЛА получил осколочное ранение сотрудник охраны.

«Ему оперативно оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Компания оказывает... всю необходимую поддержку», - отмечается в сообщении.

Ранее в Климовском районе под Брянском из-за атаки дронов ВСУ были повреждены объекты свиноводческого комплекса «Мираторг».

