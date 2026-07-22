Лыжница Энгельхардт завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца
Австрийская спортсменка Катарина Энгельхардт, выступающая в лыжных гонках, завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца. Об этом она сообщила в соцсетях.
По словам Энгельхардт, она перенесла две остановки сердца и четыре дня находилась в коме из-за миокардита. Кроме того, спортсменке имплантировали дефибриллятор для предотвращения еще одной остановки сердца.
«Даже очень хорошие врачи в Линце считали, что я не выживу, но они ошибались. К сожалению, профессиональный спорт больше не будет играть никакой роли в моей жизни», - поделилась Энгельхардт.
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