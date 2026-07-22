СМИ: Путин встретится с депутатами Госдумы 27 июля

Президент Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы в Кремле 27 июля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, о встрече, которая пройдет после финального заседания восьмого созыва нижней палаты парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Предполагается, что после итогового пленарного заседания мы переместимся в Георгиевский зал», – рассказал «Ведомостям» один из депутатов.

Также Путин 27 июля может провести персональные встречи с лидерами фракций Госдумы.

Ранее глава российского государства встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Руководитель региона сообщил президенту, что российские силы полностью взяли под контроль трассу Р-280 «Новороссия», напоминает Ura.ru.

