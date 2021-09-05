Минздрав выявил причину массового отравления школьников в Нижнем Новгороде
Массовое отравление школьников нижегородской гимназии №13 произошло из-за поразившего детей норовируса, рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что к утру 5 сентября зафиксированы единичные обращения к врачам. Пациенты проходят амбулаторное лечение, госпитализации в стационары нет, но Минздрав готов задействовать их при необходимости.
Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением учеников гимназии №13 Нижнего Новгорода. В медучреждения с жалобами на повышенную температуру обратились 24 школьника, трое были госпитализированы, одного из них уже выписали. Следователи на основании результатов проверки школы Роспотребнадзором и прокуратурой открыли дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Идут допросы работников школы.
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