Минздрав выявил причину массового отравления школьников в Нижнем Новгороде

Массовое отравление школьников нижегородской гимназии №13 произошло из-за поразившего детей норовируса, рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления детей в школе в Нижнем Новгороде

Он отметил, что к утру 5 сентября зафиксированы единичные обращения к врачам. Пациенты проходят амбулаторное лечение, госпитализации в стационары нет, но Минздрав готов задействовать их при необходимости.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением учеников гимназии №13 Нижнего Новгорода. В медучреждения с жалобами на повышенную температуру обратились 24 школьника, трое были госпитализированы, одного из них уже выписали. Следователи на основании результатов проверки школы Роспотребнадзором и прокуратурой открыли дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Идут допросы работников школы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Нижний НовгородШкольникиДетиОтравлениеБольница
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры