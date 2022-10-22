Минздрав Узбекистана сообщил о 16 пострадавших при взрыве на складе Минобороны страны

Ранее стало известно, что на складе узбекского Минобороны в Сырдарьинской области произошел взрыв. Военное ведомство сообщало, что погибших и раненых нет.

По данным Минздрава, после сообщения о взрыве 12 человек доставили в медицинское объединение Сырдарьинского района. Четырех пострадавших поместили под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале Центра скорой медицинской помощи Узбекистана.

«Среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии», — добавили в Минздраве.

