Минздрав Узбекистана сообщил о 16 пострадавших при взрыве на складе Минобороны страны
Минздрав Узбекистана назвал число пострадавших в результате взрыва на складе Минобороны республики, травмы получили 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее стало известно, что на складе узбекского Минобороны в Сырдарьинской области произошел взрыв. Военное ведомство сообщало, что погибших и раненых нет.
По данным Минздрава, после сообщения о взрыве 12 человек доставили в медицинское объединение Сырдарьинского района. Четырех пострадавших поместили под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале Центра скорой медицинской помощи Узбекистана.
«Среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии», — добавили в Минздраве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru