Минздрав: Шесть человек погибли при атаке ВСУ на Белгород

Шесть человек погибли в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба Минздрава России.

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В ведомстве уточнили, что в числе погибших один ребенок.

Также в сообщении Минздрава говорится, что пострадали 17 человек, среди которых четверо детей.

«В Белгород по поручению Министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных центров», - добавили в министерстве.

Ранее в экстренных службах заявили, что в результате ракетной атаки ВСУ по Белгороду был повреждён торговый центр на улице Плеханова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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