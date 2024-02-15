Минздрав: Шесть человек погибли при атаке ВСУ на Белгород
Шесть человек погибли в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба Минздрава России.
В ведомстве уточнили, что в числе погибших один ребенок.
Также в сообщении Минздрава говорится, что пострадали 17 человек, среди которых четверо детей.
«В Белгород по поручению Министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных центров», - добавили в министерстве.
Ранее в экстренных службах заявили, что в результате ракетной атаки ВСУ по Белгороду был повреждён торговый центр на улице Плеханова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru