Минздрав: Пять человек госпитализированы после схода поезда в Волгоградской области
Пять человек госпитализированы после схода пассажирского поезда в Волгоградской области, среди них один ребенок. Об этом сообщает Минздрав.
Как рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, в сошедшем с рельсов поезде было 812 человек.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В МЧС сообщали, что в ликвидации последствий аварии на ж/д под Волгоградом намерены задействовать более 320 человек и 100 единиц техники, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru