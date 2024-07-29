Минздрав: Пять человек госпитализированы после схода поезда в Волгоградской области

Пять человек госпитализированы после схода пассажирского поезда в Волгоградской области, среди них один ребенок. Об этом сообщает Минздрав.

В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд

Как рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, в сошедшем с рельсов поезде было 812 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В МЧС сообщали, что в ликвидации последствий аварии на ж/д под Волгоградом намерены задействовать более 320 человек и 100 единиц техники, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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