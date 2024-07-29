Минздрав: Пять человек госпитализированы после схода поезда в Волгоградской области

Как рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, в сошедшем с рельсов поезде было 812 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В МЧС сообщали, что в ликвидации последствий аварии на ж/д под Волгоградом намерены задействовать более 320 человек и 100 единиц техники, напоминает «Радиоточка НСН».

