Минздрав: При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека
23 июня 202416:11
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь пострадали 124 человека, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
«Ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», - сказал представитель ведомства.
По данным Министерства обороны РФ, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Сбито четыре снаряда.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки погибли три человека, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru