Минздрав: При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь пострадали 124 человека, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

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«Ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», - сказал представитель ведомства.

По данным Министерства обороны РФ, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Сбито четыре снаряда.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки погибли три человека, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаМинздравСевастополь

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