Минздрав: 6 пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах
Шесть граждан России, которые пострадали при крушении самолета авиакомпании «Azerbaijan Airlines» в казахстанском городе Актау, до сих пор остаются в больницах. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
По его словам, троих пострадавших россиян уже выписали из больниц, при этом в стационарах остается шесть человек. Состояние троих из них по-прежнему оценивается как тяжелое. Еще три человека, в том числе один ребенок, находятся в состоянии средней тяжести, добавил Кузнецов. Он подчеркнул, что все пациенты получают необходимое лечение.
Утром 25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании «Azerbaijan Airlines», следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи Актау на западе Казахстана. На борту пассажирского судна было пять членов экипажа и 62 пассажира, 16 из которых — россияне.
По данным Минздрава Казахстана, выжить в катастрофе смогли 29 человек. Девятерых пострадавших граждан РФ спецбортом МЧС перенаправили на лечение в больницы Москвы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Казахстан направил на экспертизу в Бразилию черные ящики самолета AZAL.
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