Минздрав: 6 пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах

Шесть граждан России, которые пострадали при крушении самолета авиакомпании «Azerbaijan Airlines» в казахстанском городе Актау, до сих пор остаются в больницах. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, троих пострадавших россиян уже выписали из больниц, при этом в стационарах остается шесть человек. Состояние троих из них по-прежнему оценивается как тяжелое. Еще три человека, в том числе один ребенок, находятся в состоянии средней тяжести, добавил Кузнецов. Он подчеркнул, что все пациенты получают необходимое лечение.