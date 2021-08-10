Минздрав: На лечении в Анталье после ДТП остаются трое россиян

По данным ведомства, состояние одного из россиян оценивается как крайне тяжелое.

Авария произошла 4 августа в Анталье. Автобус с российскими туристами следовал из Манавгата в аэропорт, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу. В автобусе находились 22 россиянина, среди них девять детей. Позже стало известно о четырёх погибших.





