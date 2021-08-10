Минздрав: На лечении в Анталье после ДТП остаются трое россиян

На лечении в турецкой провинции в Анталье после ДТП автобусом остаются трое российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

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По данным ведомства, состояние одного из россиян оценивается как крайне тяжелое.

Авария произошла 4 августа в Анталье. Автобус с российскими туристами следовал из Манавгата в аэропорт, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу. В автобусе находились 22 россиянина, среди них девять детей. Позже стало известно о четырёх погибших.



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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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