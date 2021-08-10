Минздрав: На лечении в Анталье после ДТП остаются трое россиян
На лечении в турецкой провинции в Анталье после ДТП автобусом остаются трое российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.
По данным ведомства, состояние одного из россиян оценивается как крайне тяжелое.
Авария произошла 4 августа в Анталье. Автобус с российскими туристами следовал из Манавгата в аэропорт, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу. В автобусе находились 22 россиянина, среди них девять детей. Позже стало известно о четырёх погибших.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Минздрав: На лечении в Анталье после ДТП остаются трое россиян
- Залезшая на дерево экоактивистка с арбалетом арестована в Москве
- Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку после обвинений в харассменте
- Михаил Барщевский: Программа «Миллион призов» актуальна и полезна людям
- Задержан главврач больницы Владикавказа после гибели пациентов при аварии
- В результате ДТП в Обнинске с микроавтобусом пострадали не менее пяти человек
- Мэр Мурманска Сысоев подал в отставку после публикаций о доходах экс-жены
- ФНС готовит единый налоговый счёт для бизнеса
- Роман Путин снялся с выборов в Госдуму «по рекомендации»
- Миссия невыполнима: NASA не готово к высадке астронавтов на Луну в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru