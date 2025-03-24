Минздрав Крыма назвал число пострадавших в ДТП с автобусом

В ведомстве указали, что 15 пострадавших, получивших травмы лёгкой степени тяжести, была оказана амбулаторная медпомощь.

«22 пострадавших госпитализированы... Среди них четыре пациента в тяжёлом состоянии, 18 – в состоянии средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что погибли шесть человек.

ДТП на трассе возле аэропорта под Симферополем произошло утром 24 марта. По словам водителя автобуса, его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящий на обочине грузовик с прицепом и влетел в него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

