Минздрав Крыма назвал число пострадавших в ДТП с автобусом
Общее число пострадавших в результате ДТП с автобусом составило 37 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.
В ведомстве указали, что 15 пострадавших, получивших травмы лёгкой степени тяжести, была оказана амбулаторная медпомощь.
«22 пострадавших госпитализированы... Среди них четыре пациента в тяжёлом состоянии, 18 – в состоянии средней степени тяжести», - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что погибли шесть человек.
ДТП на трассе возле аэропорта под Симферополем произошло утром 24 марта. По словам водителя автобуса, его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящий на обочине грузовик с прицепом и влетел в него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru