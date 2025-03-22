Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете

По информации генконсула, в автобусе находились 35 российских туристов, четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования. На настоящий момент все они уже выписаны из больницы, уточнил генконсул.

Согласно видео с видеорегистратора автомобиля, ехавшего за автобусом и опубликованном в социальных сетях, видно, как автобус на большой скорости входит в поворот. На следующем кадре виден автобус, перевернувшийся на левый борт.

Местные жители высказали предположение, что у автобуса перед поворотом могли отказать тормоза, и водитель не вписался в поворот на слишком большой скорости.

15 марта железобетонная балка строящейся автомагистрали рухнула в Бангкоке, погибли как минимум пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

