Минздрав Казахстана подтвердил смерть ребёнка после применения препарата «Золгенсма»
Главный внештатный детский невролог минздрава Казахстана Алтыншаш Джаксыбаева подтвердила смерть девочки, которая получила препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма», сообщают РИА Новости.
По её словам, назначение данного вида терапии ребёнку 2021 года рождения было определено экспертно-консультативным советом, препарат был введён в марте текущего года «согласно инструкции режима дозирования в соответствии с весом ребёнка», после чего осуществлялся ежедневный мониторинг состояния маленького пациента.
«Шестнадцатого мая 2022 года девочка скончалась, предварительно, от токсической гепатопатии, или острой печёночной недостаточности», - пояснила Джаксыбаева.
Ранее швейцарская компания Novartis, являющаяся производителем препарата «Золгенсма», заявила о смерти двоих детей в России и Казахстане, которые умерли в ходе лечения СМА, сообщает RT.
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