Минздрав Казахстана подтвердил смерть ребёнка после применения препарата «Золгенсма»

По её словам, назначение данного вида терапии ребёнку 2021 года рождения было определено экспертно-консультативным советом, препарат был введён в марте текущего года «согласно инструкции режима дозирования в соответствии с весом ребёнка», после чего осуществлялся ежедневный мониторинг состояния маленького пациента.

«Шестнадцатого мая 2022 года девочка скончалась, предварительно, от токсической гепатопатии, или острой печёночной недостаточности», - пояснила Джаксыбаева.

Ранее швейцарская компания Novartis, являющаяся производителем препарата «Золгенсма», заявила о смерти двоих детей в России и Казахстане, которые умерли в ходе лечения СМА, сообщает RT.

