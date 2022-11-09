Минздрав Херсонской области не подтверждает гибель Стремоусова
Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что состояние замглавы региона Кирилла Стремоусова, который попал в ДТП выясняется.
«На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной», - цитируем Ильмиева Telegram-канал ведомства.
Чиновник отметил, что врачи оценивают состояние Стремоусова, а после этого предоставят данные.
Ранее в администрации Херсонской области сообщили, что в ДТП погиб Кирилл Стремоусов. Ряд политический и общественных деятелей уже выразили свои соболезнования семье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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