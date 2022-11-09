Военкор Коц опроверг информацию, что находился со Стремоусовым в машине
Военный корреспондент Александр Коц опроверг информацию о том, что в момент ДТП с участием замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым находился с ним в одной машине.
«С удивлением узнал, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым и выжил. Я не был с ним в одном авто», - написал Коц у себя в Telegram-канале.
Военкор также отметил, что ему неизвестно место аварии, а Стремоусова он видел один раз неделю назад.
Ранее стало известно, что в ДТП погиб Кирилл Стремоусов. Ряд политический и общественных деятелей уже выразили свои соболезнования семье. У Стремоусова остались четверо детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- Захарова заявила, что Америка «серьёзно расколота»
- Глава Крыма назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой
- Росавиация проинспектирует почти 600 иностранных самолётов
- Израиль отказался поставлять системы ПВО на Украину
- Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
- Блогера Некоглая экстрадируют из России
- В США неизвестный сорвал крупнейший джекпот в мире в размере $2,04 млрд
- Минздрав Херсонской области не подтверждает гибель Стремоусова
- Законопроект об экологической маркировке продукции принят в I чтении
- ЕС достиг соглашения по сокращению вредных выбросов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru