Военкор Коц опроверг информацию, что находился со Стремоусовым в машине

Военный корреспондент Александр Коц опроверг информацию о том, что в момент ДТП с участием замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым находился с ним в одной машине.

«С удивлением узнал, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым и выжил. Я не был с ним в одном авто», - написал Коц у себя в Telegram-канале.

Военкор также отметил, что ему неизвестно место аварии, а Стремоусова он видел один раз неделю назад.

Ранее стало известно, что в ДТП погиб Кирилл Стремоусов. Ряд политический и общественных деятелей уже выразили свои соболезнования семье. У Стремоусова остались четверо детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







