МИД Таиланда: В Израиле могли быть убиты 12 тайцев

По словам замминистра, предварительно, еще 8 тайцев получили ранения, 11 были похищены.

Аналогичные данные привела глава департамента информации и пресс-секретарь МИД Таиланда Канчана Пхатхарачок. По ее словам, эту информацию предоставило посольство королевства в Израиле.

«Израильская сторона заявила, что на данный момент нет определенной информации о количестве израильтян и иностранцев, которые были убиты или взяты в заложники», — подчеркнула Пхатхарачок.

Ранее радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Позже израильские власти заявили, что государство находится в состоянии полномасштабной войны, пишет Ura.ru. При этом стороны конфликта исключили возможность перемирия, отмечает RT.

