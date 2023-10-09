МИД Таиланда: В Израиле могли быть убиты 12 тайцев

Двенадцать граждан Таиланда могли быть убиты в Израиле в результате действий палестинских радикалов. Об этом заявил замглавы тайского МИД Джаккафонга Сангмани, передает РИА Новости.

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По словам замминистра, предварительно, еще 8 тайцев получили ранения, 11 были похищены.

Аналогичные данные привела глава департамента информации и пресс-секретарь МИД Таиланда Канчана Пхатхарачок. По ее словам, эту информацию предоставило посольство королевства в Израиле.

«Израильская сторона заявила, что на данный момент нет определенной информации о количестве израильтян и иностранцев, которые были убиты или взяты в заложники», — подчеркнула Пхатхарачок.

Ранее радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Позже израильские власти заявили, что государство находится в состоянии полномасштабной войны, пишет Ura.ru. При этом стороны конфликта исключили возможность перемирия, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
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