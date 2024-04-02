Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13, среди них двое несовершеннолетних, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В Татарстане при атаке дронов пострадали шесть человек

Уточняется, что восемь человек были госпитализированы.

Ранее стало известно, что БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Также в особой экономической зоне «Алабуга» сообщили об ударе двух дронов по общежитию ОЭЗ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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