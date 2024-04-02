Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13
2 апреля 202415:22
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13, среди них двое несовершеннолетних, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
Уточняется, что восемь человек были госпитализированы.
Ранее стало известно, что БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Также в особой экономической зоне «Алабуга» сообщили об ударе двух дронов по общежитию ОЭЗ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru