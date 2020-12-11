Минздрав Армении уточнил количество погибших в Карабахе армянских военных
Пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян заявила, что в карабахской войне погибли почти три тысячи армянских военнослужащих, передаёт «Арменпресс».
Никогосян рассказала, что продолжается опознание тел на основе ДНК. По её словам, с начала войны и по настоящее время у родных взяли 1 816 образцов, у тел погибших - 993 образцов.
«Судмедэкспертизу прошли тела 2 996 погибших военнослужащих», - уточнила Никогосян.
Ранее Минздрав Армении сообщал о 2 718 прошедших судмедэкспертизу военнослужащих, погибших в результате боевых действий в Нагорном Карабахе.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Трёхстороннее соглашение о прекращении огня было подписано главами России Армении и Азербайджана 9 ноября и вступило в силу 10 ноября.
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что вопрос безотлагательного и безоговорочного обмена с Азербайджаном военнопленными и удерживаемыми лицами, а также возвращения останков, в Ереване считают «приоритетным».
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