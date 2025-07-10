В Дагестане отравились водой более 300 человек
Более 300 человек обратились к врачам с симптомами отравления в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-службе Минздрава региона.
Как отметили в ведомстве, местная районная больница проводит лечение пациентов с кишечной инфекцией.
«За последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, из них 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет», – говорится в сообщении.
По данным Миндрава республики, число выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению. В стационаре лечатся 93 пациента, трое уже выписаны.
Ранее более ста жителей Магарамкентского района обратились к медикам с признаками отравления, причиной которого могло стать употребление водопроводной воды. На фоне ЧП было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, напоминает RT.
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