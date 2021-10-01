Минюст РФ включил организации саентологов в список нежелательных
Минюст РФ включил две американских саентологических организации в перечень нежелательных в России, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идёт Всемирном институте сайентологических предприятий (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int.) и Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST, которая также известна, как «Библиотека Л. Рона Хаббарда» (L. Ron Hubbard Library).
Кроме того, Минюст РФ внёс в список нежелательных в России «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами» (European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO).
Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность данных организаций нежелательной на территории России.
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