Минюст РФ включил организации саентологов в список нежелательных

Минюст РФ включил две американских саентологических организации в перечень нежелательных в России, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт Всемирном институте сайентологических предприятий (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int.) и Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST, которая также известна, как «Библиотека Л. Рона Хаббарда» (L. Ron Hubbard Library).

Кроме того, Минюст РФ внёс в список нежелательных в России «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами» (European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO).

Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность данных организаций нежелательной на территории России.

