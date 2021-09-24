Деятельность саентологов признали нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательными на территории России деятельность двух американских саентологических организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что нежелательной в РФ признана деятельность таких неправительственных организаций, как Всемирный институт сайентологических предприятий (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int.) и Церковь духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST, также известная как «Библиотека Л. Рона Хаббарда» (L. Ron Hubbard Library).

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ подготовила обращение в Генпрокуратуру о признании нежелательными более 20 иностранных неправительственных организаций, которые, по словам главы думской комиссии Василия Пискарёва, пытались повлиять на волеизъявление граждан в ходе выборов.

