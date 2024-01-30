Минцифры пообещало оперативно устранить сбой в работе интернета
Министерство цифрового развития России заявило, что доступ к сайтам в доменной зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время.
В ведомстве сообщили, что причиной сбоя стала техническая проблема, затронувшая зону .RU. Неполадки связаны с работой глобальной инфраструктуры DNSSEC.
Над устранением сбоя работают специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX. Идут восстановительные работы.
Масштабный сбой в работе интернета произошел вечером 30 сентября. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом на сайты и в мобильные приложения. Жители Москвы сообщили о сбое в работе мобильного интернета, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru