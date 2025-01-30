Минтранс США: никакого сбоя в коммуникации между самолетом и вертолетом не было

По его словам, сотни самолетов и вертолетов ежедневно заходят на посадку и взлетают с аэродромов столицы США.

«Это стандартный маршрут. Здесь существует определенная процедура, потому что такое происходит каждый день. Что-то пошло не так», - рассказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

