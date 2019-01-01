Минтранс просит наградить погибшего бортпроводника SSJ-100 орденом

Министр транспорта России Евгений Дитрих намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой посмертно наградить орденом Мужества бортпроводника сгоревшего в столичном Шереметьеве Sukhoi Superjet 100 Максима Моисеева. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Помимо этого, в Минтрансе считают, что государственных наград за самоотверженность, смелость и решительность достойны бортпроводницы Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, подчёркивает RT.