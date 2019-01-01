Минтранс просит наградить погибшего бортпроводника SSJ-100 орденом
Министр транспорта России Евгений Дитрих намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой посмертно наградить орденом Мужества бортпроводника сгоревшего в столичном Шереметьеве Sukhoi Superjet 100 Максима Моисеева. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Помимо этого, в Минтрансе считают, что государственных наград за самоотверженность, смелость и решительность достойны бортпроводницы Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, подчёркивает RT.
Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся вечером 5 мая во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Пламя уничтожило хвостовую часть авиалайнера. В результате ЧП погиб 41 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается СК. Также создана комиссия, которую возглавил министр транспорта России Евгений Дитрих, отмечает Ura.ru.
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