Происшествия

Минтранс просит наградить погибшего бортпроводника SSJ-100 орденом

7 мая17:16

Министр транспорта России Евгений Дитрих намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой посмертно наградить орденом Мужества бортпроводника сгоревшего в столичном Шереметьеве Sukhoi Superjet 100 Максима Моисеева. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Помимо этого, в Минтрансе считают, что государственных наград за самоотверженность, смелость и решительность достойны бортпроводницы Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, подчёркивает RT.

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Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся вечером 5 мая во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Пламя уничтожило хвостовую часть авиалайнера. В результате ЧП погиб 41 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается СК. Также создана комиссия, которую возглавил министр транспорта России Евгений Дитрих, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: СК РФ
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