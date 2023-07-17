Минтранс опроверг сообщения о повреждении опор Крымского моста после ЧП
Дорожное полотно повреждено на пролетах Крымского моста со стороны полуострова. Об этом сообщил Минтранс РФ.
«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. <...> Обследование состояния моста продолжается», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Министерство не подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о повреждении опор моста, отмечает РЕН ТВ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие» в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Другие подробности не приводятся. Движение на переправе приостановлено, на месте ЧП работают правоохранительные органы и оперативные службы. Аксенов призвал жителей и гостей региона воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут, пишет Ura.ru.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю, на место инцидента выехали руководство ведомства, специально созданная группа из наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и криминалисты. Специалисты проведут следственные действия в связи с ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru