Минтранс опроверг сообщения о повреждении опор Крымского моста после ЧП

«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. <...> Обследование состояния моста продолжается», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Министерство не подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о повреждении опор моста, отмечает РЕН ТВ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие» в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Другие подробности не приводятся. Движение на переправе приостановлено, на месте ЧП работают правоохранительные органы и оперативные службы. Аксенов призвал жителей и гостей региона воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут, пишет Ura.ru.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю, на место инцидента выехали руководство ведомства, специально созданная группа из наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и криминалисты. Специалисты проведут следственные действия в связи с ЧП.

