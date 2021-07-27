Минприроды: с начала года в России зафиксировано почти 11 тысяч лесных пожаров

С начала года на территории России было зафиксировано 10 897 лесных пожаров на площади свыше 4 млн гектаров. Об этом рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

По его словам, в этом году практически все российские регионы столкнулись с аномально жаркой погодой, отсутствием дождей и сухими грозами. Всё это стало причиной лесных пожаров. Однако не все субъекты оперативно отреагировали на возгорания, передает РИА Новости.

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Министр добавил, что большая часть природных пожаров произошла на Дальнем Востоке, в Якутии.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сегодня во время совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока предложил создать в каждом регионе оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные Пожары
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