Минприроды: с начала года в России зафиксировано почти 11 тысяч лесных пожаров
С начала года на территории России было зафиксировано 10 897 лесных пожаров на площади свыше 4 млн гектаров. Об этом рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов.
По его словам, в этом году практически все российские регионы столкнулись с аномально жаркой погодой, отсутствием дождей и сухими грозами. Всё это стало причиной лесных пожаров. Однако не все субъекты оперативно отреагировали на возгорания, передает РИА Новости.
Министр добавил, что большая часть природных пожаров произошла на Дальнем Востоке, в Якутии.
Глава МЧС России Евгений Зиничев сегодня во время совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока предложил создать в каждом регионе оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, пишут «Известия».
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