Минприроды: с начала года в России зафиксировано почти 11 тысяч лесных пожаров

С начала года на территории России было зафиксировано 10 897 лесных пожаров на площади свыше 4 млн гектаров. Об этом рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

По его словам, в этом году практически все российские регионы столкнулись с аномально жаркой погодой, отсутствием дождей и сухими грозами. Всё это стало причиной лесных пожаров. Однако не все субъекты оперативно отреагировали на возгорания, передает РИА Новости.