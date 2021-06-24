Минобороны: Военные ликвидировали последствия ЧС в Керчи

Военнослужащие завершили основные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации в Керчи, которая была вызвана обильными дождями, сообщили в Министерстве обороны.

Основные силы военных переброшены в Васильевку (часть Ялты), которая больше всего пострадала от погодных условий. Там работы планируют завершить до 27 июня.

Керчь оказалась затопленной из-за аномальных осадков

Военнослужащие очистили более 134 километров дорог и вывезли около 4,2 тысяч кубометров мусора. Кроме того, солдаты оказывали гуманитарную помощь жителям Керчи и помогали им в ликвидации последствий непогоды на личных участках.

Всего в операции задействовали 21 тысячу человек и 1367 единиц техники. Особо отличившиеся военные получили грамоты и медали городской администрации.

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Фото: керчь-город.рф
ТЕГИ:ЛиквидацияМинобороныКерчь
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