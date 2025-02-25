Минобороны: В Курской области сбили беспилотник ВСУ
25 февраля 202508:58
Украинский беспилотник ликвидировали над территорией Курской области, передает Минобороны.
«Утром 25 февраля текущего года около 6.00 мск... уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», - заявили в ведомстве.
Отмечается, что БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО.
Ночью 25 февраля над Курской областью уничтожили два украинских дрона, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru