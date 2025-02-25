Минобороны: В Курской области сбили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник ликвидировали над территорией Курской области, передает Минобороны.

«Утром 25 февраля текущего года около 6.00 мск... уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО.

Ночью 25 февраля над Курской областью уничтожили два украинских дрона, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОМинобороныКурская ОбластьБеспилотники

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