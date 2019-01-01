На глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 подводников
При пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России. Источник подчёркивает, что в ходе проведения биометрических измерений там возник пожар. Инцидент произошёл 1 июля.
По данным Минобороны РФ, аппарат находится в военно-морской базе Североморск. В настоящий момент очаг возгорания ликвидирован. Специалисты занимают установлением причин произошедшего. Как отмечают Дни.ру, по предварительным данным, причиной смерти моряков стало отравление продуктами горения. Расследование происшествия начато под контролем главнокомандующего ВМФ.
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