Минобороны РФ подтвердило крушение МиГ-31 в Мурманской области

По данным ведомства, авария произошла в ходе выполнения планового учебного полета, самолёт рухнул в безлюдном месте.

Отмечается, что оба пилота катапультировались и были эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает.

Ранее два самолёта индийских ВВС потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш, один из пилотов погиб, сообщает RT.

