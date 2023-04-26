Минобороны РФ подтвердило крушение МиГ-31 в Мурманской области
26 апреля 202318:07
Минобороны РФ подтвердило крушение истребителя-перехватчика МиГ-31 в Мурманской области.
По данным ведомства, авария произошла в ходе выполнения планового учебного полета, самолёт рухнул в безлюдном месте.
Отмечается, что оба пилота катапультировались и были эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает.
Ранее два самолёта индийских ВВС потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш, один из пилотов погиб, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru