Минобороны РФ подтвердило крушение МиГ-31 в Мурманской области

Минобороны РФ подтвердило крушение истребителя-перехватчика МиГ-31 в Мурманской области.

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По данным ведомства, авария произошла в ходе выполнения планового учебного полета, самолёт рухнул в безлюдном месте.

Отмечается, что оба пилота катапультировались и были эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает.

Ранее два самолёта индийских ВВС потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш, один из пилотов погиб, сообщает RT.

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ФОТО: Андрей Зинчук
ТЕГИ:МурманскМинобороны РФКрушение СамолетаИстребитель

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