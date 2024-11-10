Минобороны РФ озвучило цели ВСУ при атаке на московском направлении
При атаке в воскресенье, 10 ноября, украинские войска задействовали около 84 беспилотников. Все цели были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ указали, что главной целью Киева при этой атаке были гражданские объекты на Московском направлении. Всего в Подмосковье нейтрализовали 34 БПЛА ВСУ. Еще 14 дронов военные России сбили над Брянской областью, по семь уничтожено над Орловской и Калужской областями. Шесть дронов сбили над Курской областью, еще два — над Тульской.
В Раменском округе после падения обломков дронов загорелись два дома, сообщал также глава Московской области Андрей Воробьев. Пострадал, по его информации, как минимум один мирный житель — 52-летнюю женщину доставили в реанимацию с ожогами.
10 ноября 2024 года Московская область подверглась крупнейшей атаке БПЛА ВСУ с момента начала специальной военной операции. Предыдущая крупная атака дронов на столичный регион фиксировалась 10 сентября, в Минобороны докладывали о 20 сбитых БПЛА, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После нападения на израильтян в Амстердаме начался пропалестинский митинг
- Иран отверг обвинения США в подготовке покушения на Трампа
- Минобороны РФ озвучило цели ВСУ при атаке на московском направлении
- Шаман прокомментировал смерть своего пресс-секретаря
- Минобороны: ПВО РФ сбили 70 дронов ВСУ
- СМИ назвали вероятного нового главу Пентагона при Трампе
- В Сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Москву
- СМИ: более 40 человек погибли при ударах Израиля по Ливану
- Курс биткоина впервые превысил $80 тысяч
- Объем рынка кинопроката в РФ преодолел прошлогодний уровень на 15%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru