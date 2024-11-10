Минобороны РФ озвучило цели ВСУ при атаке на московском направлении

При атаке в воскресенье, 10 ноября, украинские войска задействовали около 84 беспилотников. Все цели были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ указали, что главной целью Киева при этой атаке были гражданские объекты на Московском направлении. Всего в Подмосковье нейтрализовали 34 БПЛА ВСУ. Еще 14 дронов военные России сбили над Брянской областью, по семь уничтожено над Орловской и Калужской областями. Шесть дронов сбили над Курской областью, еще два — над Тульской.

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В Раменском округе после падения обломков дронов загорелись два дома, сообщал также глава Московской области Андрей Воробьев. Пострадал, по его информации, как минимум один мирный житель — 52-летнюю женщину доставили в реанимацию с ожогами.

10 ноября 2024 года Московская область подверглась крупнейшей атаке БПЛА ВСУ с момента начала специальной военной операции. Предыдущая крупная атака дронов на столичный регион фиксировалась 10 сентября, в Минобороны докладывали о 20 сбитых БПЛА, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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