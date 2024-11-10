Минобороны РФ озвучило цели ВСУ при атаке на московском направлении

При атаке в воскресенье, 10 ноября, украинские войска задействовали около 84 беспилотников. Все цели были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ указали, что главной целью Киева при этой атаке были гражданские объекты на Московском направлении. Всего в Подмосковье нейтрализовали 34 БПЛА ВСУ. Еще 14 дронов военные России сбили над Брянской областью, по семь уничтожено над Орловской и Калужской областями. Шесть дронов сбили над Курской областью, еще два — над Тульской.