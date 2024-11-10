Собянин: Уничтожены 12 летевших на Москву беспилотников

Сначала бала отражена атака двух беспилотников. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Позже в Раменском городском округе были сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву.

Позже глава города сообщил об уничтожении еще 10 дронов.

В Росавиации заявили об ограничении работы аэропортов Домодедово и Жуковский.

Минувшей ночью над Брянской областью уничтожили три беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

