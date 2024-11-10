Собянин: Уничтожены 12 летевших на Москву беспилотников

Силами противовоздушной обороны России пресечена атака 12 беспилотных летательных аппаратов в Раменском городском округе Москвы, сообщил в Telegram московский мэр Сергей Собянин.

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Сначала бала отражена атака двух беспилотников. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Позже в Раменском городском округе были сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву.

Позже глава города сообщил об уничтожении еще 10 дронов.

В Росавиации заявили об ограничении работы аэропортов Домодедово и Жуковский.

Минувшей ночью над Брянской областью уничтожили три беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОВСУБеспилотникиМосква

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