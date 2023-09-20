Минобороны РФ: Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе

По информации оборонного ведомства, находившиеся в автомобиле военные погибли. Уточняется, что автомобиль обстреляли, когда российские миротворцы возвращались с наблюдательного поста около населенного пункта Джанятаг.

Российские и азербайджанские правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский миротворческий контингент осуществляет защиту мирного населения Нагорного Карабаха. Российский лидер отметил, что Россия находится «в постоянном контакте с властями» Армении, Азербайджана и непризнанной республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

