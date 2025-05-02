Минобороны: ПВО уничтожила 121 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 121 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении ведомства.

Так, 89 БПЛА сбили над Крымом, 23 – над Черным морем, четыре – над Краснодарским краем, два – над Орловской областью. Еще по одному дрону уничтожили в Брянской и Белгородской областях, а также над Азовским морем.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении массированной атаки беспилотников, более 10 аппаратов сбили над морем в районе мыса Херсонес и Севастопольской бухты, пишет Ura.ru.

