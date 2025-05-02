Минобороны: ПВО уничтожила 121 украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 121 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении ведомства.
Так, 89 БПЛА сбили над Крымом, 23 – над Черным морем, четыре – над Краснодарским краем, два – над Орловской областью. Еще по одному дрону уничтожили в Брянской и Белгородской областях, а также над Азовским морем.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении массированной атаки беспилотников, более 10 аппаратов сбили над морем в районе мыса Херсонес и Севастопольской бухты, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО уничтожила 121 украинский беспилотник
- СМИ: В США кошка выжила после падения в 120-метровый каньон
- Госдеп: США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования
- СМИ: США отправляют Киеву F-16 со «свалки»
- Рубио: Украина не сможет вернуться к границам 2014 года
- США: Только Россия и Украина могут добиться мирного урегулирования конфликта
- Предложено увеличить пропускную способность КПП на Крымском мосту
- СМИ: Зеленский шесть раз получил отказ на встречу с Лула да Силвой
- Госдеп: США больше не будут посредниками в украинском конфликте
- Развожаев: Над Севастополем сбито более десяти беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru