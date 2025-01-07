Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбили над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат», — отметили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что БПЛА был ликвидирован с 06:30 до 09:00 мск.

Накануне два человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по селу Ржевка Белгородской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьПВОМинобороны

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