Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
7 января 202510:00
Украинский беспилотник сбили над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат», — отметили в ведомстве.
Минобороны уточнило, что БПЛА был ликвидирован с 06:30 до 09:00 мск.
Накануне два человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по селу Ржевка Белгородской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru