Минобороны: ПВО перехватила семь украинских дронов и воздушный шар

Семь беспилотников и малоразмерный воздушный шар уничтожили и перехватили над территорией России, сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерного воздушного шара», — указали в ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили по три дрона над акваторией Азовского моря и Белгородской областью и один беспилотник над Брянской областью. При этом над Ростовской областью уничтожили воздушный шар.

Ранее военные сбили три украинских беспилотника над Черным морем и четыре в Курской области, напоминает 360.ru.

