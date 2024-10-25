Минобороны: ПВО перехватила семь украинских дронов и воздушный шар
Семь беспилотников и малоразмерный воздушный шар уничтожили и перехватили над территорией России, сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерного воздушного шара», — указали в ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили по три дрона над акваторией Азовского моря и Белгородской областью и один беспилотник над Брянской областью. При этом над Ростовской областью уничтожили воздушный шар.
Ранее военные сбили три украинских беспилотника над Черным морем и четыре в Курской области, напоминает 360.ru.
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