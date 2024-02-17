На подлете к Воронежу уничтожили три дрона самолетного типа
Три беспилотника самолетного типа уничтожили в Воронежской области. Об этом заявил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены три БПЛА ... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в Telegram.
Позже Гусев сообщил, что обломки дрона повредили крышу частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Никто не пострадал.
«С ремонтом поможем в кратчайшие сроки», — пообещал глава региона.
Ранее ПВО сбила пять беспилотников в Брянской области, семь — в Калужской, два — в Белгородской.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru