Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 14 украинских БПЛА

Четырнадцать украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территорией России, передает Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что прошедшей ночью была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14... беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — указали в министерстве.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что из-за атаки БПЛА в Брянске загорелся производственный объект, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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