СМИ: Экс-главу компании-разработчика Sukhoi SuperJet 100 объявили в международный розыск

Бывшего президента компании АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), разработавшей самолет Sukhoi SuperJet 100, Александра Рубцова объявили в международный розыск. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, к поискам Рубцова могут подключиться полицейские стран-участниц Интерпола.

Экс-глава ГСС два месяца назад был арестован заочно по обвинению в крупных злоупотреблениях полномочиями. По версии следствия, Рубцов, одновременно руководивший лизинговой компанией АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), в течение семи с половиной лет «сдавал» ей в аренду 14 автомобилей премиум-класса. Машины принадлежали самому Рубцову, его родственникам и сотрудникам. Обслуживание автопарка обошлось ИФК в 18 млн рублей.

В 2019 году экс-руководитель ГСС оставил все свои посты, и уже в декабре 2020 года улетел на лечение в Латвию. По словам адвокатов Рубцова, тот уехал за границу до возбуждения дела и не скрывается от следствия. Также защита считает, что уголовное дело инициировали экс-коллеги бизнесмена по лизинговой компании, которые якобы испытывали к нему личную неприязнь.

