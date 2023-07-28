Минобороны ограничило судоходство в акватории Керченского пролива
Министерство обороны России запретило проход маломерных судов в акватории Керченского пролива, говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.
В Темрюкском районе запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств. Запрет не распространяется на корабли и катера военно-морского флота, пограничных войск и Росгвардии.
Также введен запрет на постановку на якорь и рыболовство. Кроме того, ограничительные меры затрагивают проведение взрывных работ и пролет летательных аппаратов.
В пятницу в городе Таганроге Ростовской области произошел взрыв. Есть пострадавшие. В небе над регионом перехватили две ракеты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru