Минобороны ограничило судоходство в акватории Керченского пролива

В Темрюкском районе запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств. Запрет не распространяется на корабли и катера военно-морского флота, пограничных войск и Росгвардии.

Также введен запрет на постановку на якорь и рыболовство. Кроме того, ограничительные меры затрагивают проведение взрывных работ и пролет летательных аппаратов.

В пятницу в городе Таганроге Ростовской области произошел взрыв. Есть пострадавшие. В небе над регионом перехватили две ракеты, передает «Радиоточка НСН».

