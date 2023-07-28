Минобороны ограничило судоходство в акватории Керченского пролива

Министерство обороны России запретило проход маломерных судов в акватории Керченского пролива, говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.

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В Темрюкском районе запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств. Запрет не распространяется на корабли и катера военно-морского флота, пограничных войск и Росгвардии.

Также введен запрет на постановку на якорь и рыболовство. Кроме того, ограничительные меры затрагивают проведение взрывных работ и пролет летательных аппаратов.

В пятницу в городе Таганроге Ростовской области произошел взрыв. Есть пострадавшие. В небе над регионом перехватили две ракеты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуКерченский ПроливМинобороны РФ

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